Svizzera, mercato italiano in crescita nei primi mesi del 2025

Risultati stabili, con un inizio d’anno in lieve crescita: il bilancio di Svizzera Turismo sul fronte internazionale è positivo, e il mercato italiano non fa eccezione.

“Il 2024 si è chiuso con un leggero calo nei pernottamenti italiani (-0,2% sul 2023) e un aumento degli arrivi (+2,2% sul 2023) - commenta Francesca Rovati, media manager Northern Italy di Svizzera Turismo -, dovuto anche alle proposte di gite giornaliere a bordo dei treni panoramici come Bernina Express, Trenino Verde delle Alpi e Ferrovia Vigezzina-Centovalli. L’Italia si posiziona al sesto posto fra i mercati esteri. I pernottamenti sono distribuiti linearmente nei 12 mesi con un picco ad agosto e a dicembre. Novembre è stato un mese di grande successo con un aumento del 9,1% dei pernottamenti e del 14,1% degli arrivi. Merito anche delle campagne di Svizzera Turismo realizzate tra ottobre e dicembre come lo Swiss Winter Village a Milano, la campagna Rinascente a Roma, in collaborazione con la compagnia di bandiera Swiss, e la promozione congiunta con Trenitalia per visitare le città svizzere in treno durante l’Avvento”.

Un altro dato positivo è la performance dei mesi autunnali (settembre – novembre). “L’autunno è una stagione con grandi potenzialità soprattutto per il turismo di prossimità: enoturismo, escursioni sui treni panoramici, passeggiate a piedi e in bici sono le proposte principali, ancora più suggestive con i colori del foliage. Svizzera Turismo ha iniziato a promuovere attivamente l’autunno con il suo testimonial Roger Federer, protagonista delle campagne globali, e dei brand ambassador per l’Italia, Michelle Hunziker e Yann Sommer, che hanno girato uno spot a ottobre 2024 per raccontare proprio l’indian summer in Svizzera”.

I primi mesi del 2025 (gennaio - marzo) registrano un +1% di pernottamenti e un +3,4% di arrivi rispetto allo stesso periodo del 2024, dovuti soprattutto al mese record di gennaio. In testa tra le mete preferite Zurigo, Ginevra, St. Moritz, Lugano, Basilea, Pontresina, Zermatt e Losanna. Anche aprile, complici i ponti, è risultato positivo con +2,5% di pernottamenti e +1,2% di arrivi (rispetto ad aprile 2024).