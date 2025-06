Airbnb, boom delle esperienze: scelte dall’85% delle famiglie italiane

Il turismo delle esperienze conquista sempre più terreno. Lo conferma Airbnb, secondo cui oltre 8 famiglie italiane su 10 scelgono la destinazione in base alle esperienze da vivere sul posto. La percentuale arriva all’85%, con il 75% dei genitori che prenota un’esperienza durante le vacanze.

Ma c’è un altro elemento fondamentale: l’autenticità, che 60% degli intervistati considera l’elemento decisivo nella scelta. E non c’è necessariamente bisogno di spostarsi: “Il 55% delle famiglie italiane - afferma Airbnb in una nota - sarebbe interessato a prenotare un’esperienza anche nella propria città, per riscoprirla con occhi nuovi”.

Non solo: “Accanto alle destinazioni italiane più note - prosegue il comunicato -, in base alle ricerche effettuate su Airbnb, emergono luoghi meno conosciuti, scelti proprio per il loro carattere autentico e la qualità delle esperienze offerte. Ad esempio Prags, con il suo incantevole lago alpino immerso nelle Dolomiti, o Porto Pino, tra le dune bianche e i fenicotteri rosa della Sardegna sud-occidentale, rappresentano alcune delle mete più sorprendenti per chi viaggia con bambini”.