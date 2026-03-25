Vietnam Airlines sposta le operazioni negli hub di Manila, Parigi e Francoforte

Vietnam Airlines trasferirà le sue operazioni in tre hub internazionali entro la primavera. Obiettivo dell’operazione, fa sapere il vettore in una nota, “è migliorare l’esperienza dei passeggeri, adottare tecnologie aeroportuali avanzate e garantire connessioni più efficienti all’interno dell’alleanza SkyTeam”.

Nel dettaglio, dal 29 marzo il vettore trasferirà le operazioni dal Terminal 1 al Terminal 3 dell’Aeroporto Internazionale Ninoy Aquino a Manila (Filippine); dal 31 marzo trasferirà le operazioni di check-in passeggeri dal Terminal 2E al Terminal 2C dell’Aeroporto Charles de Gaulle di Parigi; e dal 19 maggio dal Terminal 2 dell’Aeroporto di Francoforte al nuovo Terminal 3.

L’operazione si inserisce nel piano di espansione delle rotte intrapreso dalla compagnia aerea, che nel 2025 ha inaugurato 14 nuove rotte internazionali, tra le quali Milano e Copenhagen, mentre da giugno 2026 aprirà un nuovo collegamento da e per Amsterdam.