Vietnam, il traffico aereo internazionale nel 2026 sarà spostato nel nuovo scalo di Long Thanh

Ho CHi Minh City si prepara a mettere in funzione il nuovo aeroporto. La Airports Corporation of Vietnam (Acv) ha approvato un piano per spostare tutti o la maggior parte dei voli internazionali dall’attuale aeroporto internazionale di Tan Son Nhat di Ho Chi Minh City all’aeroporto internazionale di Long Thanh, attualmente in costruzione.

Come riporta travelmole.com il nuovo scalo, situato nella vicina provincia di Dong Nai, aprirà ufficialmente il 19 dicembre 2025.

L’aeroporto di Long Thanh ha come obiettivo quello di risolvere i problemi di congestionamento di Tan Son Nhat, afflitto da sovraffollamento da diverso tempo.

Il progetto è quello di costruire un sistema a doppio aeroporto, anche se al momento ci sono sul tavolo più di una ipotesi sulla suddivisione dei voli.