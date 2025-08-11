TTG Italia
Turismo, il Vietnam nei primi 7 mesi ha già raggiunto i risultati di tutto il 2023

Balzo in avanti per il turismo nel Vietnam, grazie anche alle politiche di allentamento sui visti.

Il Paese ha accolto oltre 12,2 milioni di visitatori internazionali nei primi 7 mesi del 2025, con un aumento del 22,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. In tutto il 2023, il dato si era fermato a 12,6 milioni: dunque in poco più di metà anno il Vietnam ha già raggiunto i livelli totali di due anni prima.

Come riporta travelmole.com, le cifre dimostrano che il Paese è sulla buona strada per raggiungere i 25 milioni di visitatori a fine anno, come previsto dagli obiettivi governativi.

Il progetto prevede un’intensificazione delle campagne di marketing ma anche un miglioramento degli standard turistici.

