Virgin Atlantic acquisterà altri Airbus per completare la trasformazione della sua flotta. Il vettore ha ordinato sette A330-900, che saranno consegnati a partire dal 2027; un nuovo ordine che prende le mosse da quello iniziale dell’A330neo effettuato nel 2019, prima compagnia del Regno Unito a ordinare questo tipo di macchina, come spiega TravelMole.

Il nuovo ordine porta la flotta totale di A330neo della compagnia a quota 19. Virgin opera attualmente con cinque A330-900 che volano alla volta di destinazioni quali New York, Boston e Miami. Altri tre velivoli saranno consegnati entro la fine dell’anno e altri quattro entro la fine del 2026.

Aerei a minore impatto ambientale

“L’A330neo - commenta Christian Scherer, ceo della divisione Commercial Aircraft di Airbus - non solo offre un costo operativo imbattibile per posto, ma migliora anche notevolmente l’efficienza della flotta di Virgin Atlantic”.

Per portare a termine la trasformazione della flotta, Virgin prevede di ritirare gradualmente i suoi A330-300 a partire da settembre 2024. Questi aeromobili sono entrati a far parte della flotta del vettore nel 2011 e saranno sostituiti dai nuovi A330-900, progettati per essere più efficienti in termini di carburante e carbonio del 13%. Entro il 2028 Virgin Atlantic prevede di operare un totale di 45 aeromobili di nuova generazione, con l’età media della flotta che si ridurrà a 6,4 anni.