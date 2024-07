Virgin Atlantic ha dichiarato che dal prossimo 26 ottobre interromperà le operazioni sulla rotta che unisce Londra e Shanghai.

Il motivo, come spiega travelmole.com, è dovuto al conflitto in Ucraina: la necessità di evitare lo spazio aereo russo, infatti, ha fatto aumentare notevolmente la lunghezza della tratta e dunque i costi: il volo, con le modifiche necessarie al percorso, dura adesso un’ora in più rispetto a prima.

I clienti che avevano prenotato un biglietto sulla rotta in questione dopo il 26 ottobre saranno contattati nel corso della settimana per il rimborso.

Virgin opera sullo scalo di Shanghai da 25 anni, ad esclusione del periodo pandemico. Ora lo stop segnerà la fine delle operazioni del vettore nell’Asia Orientale, dal momento che il volo su Hong Kong era stato soppresso nel 2022 e quelli su Tokyo addirittura nel 2015.