Vistara: a novembre l’incorporazione in Air India e la chiusura del brand

Non farà in tempo a festeggiare il decimo compleanno la compagnia aerea indiana Vistara. L’incorporazione del vettore in Air India segnerà anche la fine delle operazioni del vettore nato nel 2015 e l’uscita di scena del brand.

La decisione è stata presa dopo che dal Governo del Paese è arrivato il via libera all’investimento di Singapore Airlines in Air India, che di fatto ha segnato il completamento della maxioperazione avviata verso la fine del 2022. Secondo gli accordi raggiunti l’eliminazione del marchio Vistara sarà definitivo il 12 novembre.

Secondo quanto riportato da Travel Weekly, Vistara ha affermato che a partire dal 3 settembre i clienti non saranno progressivamente in grado di effettuare prenotazioni per i viaggi dopo l'11 novembre. Gli itinerari saranno prenotabili tramite Air India.