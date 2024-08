Singapore Airlines ha ottenuto l’autorizzazione a investire in Air India nell’ambito dell’attuale rinnovamento della compagnia aerea.

Come riporta TTG Asia, il governo indiano avrebbe approvato i piani per investimenti diretti in Air India Group. Il via libera consentirà a Singapore Airlines di acquisire una quota del 25,1% in Air India Group.

Il gruppo, come riporta TTGMedia, includerà Vistara, una compagnia aerea principalmente nazionale e in passato rivale di Air India. Vistara è stata fondata da Singapore Airlines e Tata Sons nel 2013, con Tata che detiene una quota di controllo del 51%. Nel 2022 Tata Sons ha poi acquisito il 100% delle azioni di Air India, acquistandola per 1,7 miliardi di sterline dal governo indiano dopo anni di pesanti perdite.

L’ultimo accordo tra le due parti dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno e ciò dovrebbe consentire a Singapore Airlines di avere maggiore voce in capitolo nell’evoluzione di Air India. Dopo la privatizzazione, Air India ha avviato un rebranding e ha ampliato le frequenze sulle principali rotte commerciali verso Mumbai e Delhi.