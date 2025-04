Revenue management, la soluzione di Smartpricing per i player indipendenti

Nel settore ricettivo cresce l’interesse per soluzioni senza intermediari. Mentre le Ota come Booking.com e Airbnb restano centrali per visibilità e prenotazioni, aumentano le critiche per le elevate commissioni e la ridotta autonomia degli operatori. Secondo l’Istat, in Italia le strutture ricettive sono cresciute del 50,9% in dieci anni, trainate dal boom degli affitti brevi. Un fenomeno globale: nel 2023 l’offerta extralberghiera in Ue ha raggiunto il 25% del totale.

Nel 2024 la Commissione europea ha designato Booking.com come gatekeeper secondo il Digital Markets Act, mentre in Spagna è arrivata una multa da 413 milioni di euro. In Italia l’Antitrust ha accettato l’impegno della piattaforma a garantire maggiore autonomia alle strutture. In questo scenario si inserisce Smartness, nuova piattaforma integrata di Smartpricing, che unisce tecnologie di Intelligenza artificiale per ottimizzare ricavi, gestire relazioni con i clienti, creare campagne di marketing e ridurre la dipendenza dalle Ota. “Le strutture destinate al turismo spendono oltre il 25% del budget in marketing e revenue management. Con Smartness vogliamo trasformare l’indipendenza in un fatto reale, non solo nominale” spiega Luca Rodella, ceo di Smartpricing. Una rivoluzione digitale che mette al centro l’ospite, ma restituisce agli albergatori il controllo del proprio business.