Linate e Malpensa, al via la selezione per mille nuove figure

Adecco ha cominciato la selezione di mille persone da inserire negli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate. “Le figure selezionate ricopriranno diversi ruoli - annuncia la società in una nota riportata da Il Cittadino - tra cui addetti alla movimentazione dei bagagli, addetti al carico e scarico, addetti al check-in e agenti di rampa. Le risorse saranno responsabili della gestione della movimentazione dei bagagli in arrivo e in partenza, del carico e scarico dei bagagli dagli aerei, del supporto al controllo delle operazioni di imbarco e sbarco. Gli addetti dovranno inoltre assicurarsi che le operazioni vengano svolte in sicurezza e nel rispetto delle normative aeroportuali, lavorando in stretta collaborazione con il personale di terra e le altre figure operative”.

Tra i requisiti richiesti figurano la disponibilità a lavorare su turni, capacità di lavoro fisico e in ambienti dinamici e buona attitudine al lavoro di squadra.

“Una già maturata esperienza nel settore, rappresenta requisito preferenziale ma non obbligatorio”.

Maggiori informazioni sui ruoli e sulle modalità di candidatura sui siti di The Adecco Group.