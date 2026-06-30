Voli in Colombia: United e Air Europa aggiungono una terza destinazione

Sembra esserci un’attenzione sempre più marcata per il mercato della Colombia, sia come destinazione leisure sia business, e le compagnie puntano ad aumentare i voli sul Paese, offrendo nuove occasioni.

Ed è stato quasi contemporaneo l’annuncio di due big del mercato come United e Air Europa, che hanno fatto sapere di volere portare a tre gli aeroporti collegati in Colombia, aprendo nuovi canali negli Stati Uniti e in Europa. Per quanto riguarda la major americana, questa lancerà voli quattro volte a settimana tra Cartegena e l’aeroporto George Bush Intercontinental di Houston e Washington Dulles il 17 dicembre.

United sarà la quarta compagnia aerea a volare tra gli Stati Uniti e Cartegena, secondo i dati del calendario dei voli di Cirium. JetBlue vola lì da New York JFK e Fort Lauderdale, Delta serve Cartegena da Atlanta e American vola due volte al giorno tra Miami e Cartegena. Attualmente United gestisce tre linee verso la Colombia, tra cui il servizio per Bogotá e Medellín da Houston e il servizio per Bogotá da Newark, N.J.

Sarà invece Barranquilla la terza rotta da Madrid sulla Colombia che sarà operata da Air Europa in aggiunta a quelli per Bogotà e Medellin. Ancora sconosciuti al momento i dettagli dell’operativo, che verranno svelati nelle prossime settimane.