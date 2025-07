Voli interni e Schengen senza controllo dei documenti: le prime reazioni

Dopo l’annuncio di ieri sulla possibilità di eliminare il controllo documenti per i voli nazionali e Schengen, le associazioni dei consumatori hanno espresso i loro dubbi.

“Apprendiamo con sorpresa ed anche con preoccupazione della decisione dell'Enac, avallata dal Ministero dell'Interno – ha dichiarato Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti -, per questo chiediamo un incontro urgente con il presidente dell'Enac, Pierluigi Di Palma”.

Dubbi anche dal Codacons: “Siamo d'accordo con Enac sulla necessità di snellire e rendere più agevoli tutte le operazioni di imbarco, ma la sicurezza del trasporto aereo viene prima della velocità delle procedure aeroportuali”.

Nel nuovo corso voluto dall’Enac i documenti non verranno più richiesti ai passeggeri se non per controlli a campione oppure in quelle rotte che verranno indicate come ‘a rischio’ in base ad alcuni parametri, legati in particolare al rischio di immigrazione clandestina.