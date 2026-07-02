Volo Alghero-Bari di Ryanair: la replica della compagnia

Continua a fare discutere la vicenda legata al volo Ryanair di domenica scorsa 28 giugno tra Alghero e Bari. Come raccontato dal direttore di TTG Italia Remo Vangelista al centro del contendere ci sarebbe in particolare il voucher assegnato ai passeggeri bloccati nello scalo sardo come rimborso per la cena, pari a 4 euro.

Interpellata da TTG Italia, la low cost ha inviato uno statement che chiarisce la propria posizione e che riportiamo integralmente qui di seguito.

“Il volo Alghero–Bari del 28 giugno ha subito un ritardo notturno a causa di un problema tecnico di lieve entità all’aeromobile.

I passeggeri prenotati su questo volo sono stati informati tramite email, SMS e notifiche. Per ridurre al minimo i disagi, sono state comunicate tutte le opzioni disponibili e sono stati organizzati pernottamento e trasferimenti da/per l’Aeroporto di Alghero.

Considerata la limitata disponibilità di strutture ricettive, i passeggeri sono stati inoltre informati della possibilità di organizzare autonomamente il proprio alloggio e di richiedere successivamente il rimborso delle spese documentate tramite Ryanair.com.

Il volo è infine partito per Bari la mattina successiva, il 29 giugno, alle 08:13 (ora locale)”.