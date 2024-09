E’ decollato per la prima volta ieri sera l’unico volo diretto tra Milano Malpensa e Xi’an, capitale dello Shaanxi, operato da China Eastern. Una new entry nelle rotte tra Italia e Cina che fa seguito a quella di Venezia con Shanghai.

“Il lancio di questo volo segna un anno particolarmente importante per le relazioni italo cinesi e per l’aeroporto di Malpensa – si legge in una nota della Sea Aeroporti di Milano -. L’inclusione dell’Italia nella lista degli 11 paesi europei cui è stata concessa l’abolizione del visto (per una permanenza di 15 giorni) rappresenta uno stimolo efficace per il traffico turistico in uscita dal nostro paese, soprattutto su una destinazione come Xi’an ricca di storia e cultura, sede del famoso esercito di terracotta che è uno dei siti archeologici più visitati al mondo”.

Il mercato cinese attualmente rappresenta il secondo in termini di lungo raggio con una media di mille pax al giorno in partenza da Mxp.