Volotea aderisce al programma ‘One Click Away’ di Enac

Arriva l’adesione anche di Volotea al programma ideato da Enac in collaborazione con Iata ‘One Click Away’, volto a facilitare i sistemi di prenotazione dell’assistenza a bordo degli aerei e in aeroporto, per abbattere il più possibile le barriere architettoniche.

“La massima attenzione alle esigenze di tutti i passeggeri, nessuno escluso, è per Volotea un valore imprescindibile – commenta Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Siamo fortemente convinti che viaggiare sia un diritto di tutti; perciò, crediamo fermamente in questo progetto e siamo orgogliosi di essere la prima compagnia aerea spagnola ad aver aderito. Confidiamo che sempre più vettori seguano questa strada, facendo sistema per rendere la qualità e l’esperienza del viaggio aereo migliore per chiunque”.

La compagnia ha da subito provveduto a implementare il sito con elementi facilmente individuabili per avere accesso alle sezioni per i passeggeri con disabilità. “Dobbiamo operare come sistema per realizzare servizi che siano concretamente utili per tutti i passeggeri, lavorando sui concetti di inclusione e facilitazione per abbattere le barriere – ha aggiunto il presidente Enac Gianluigi Di Palma -. Il progetto One Click Away è un segno tangibile della grande sinergia che stiamo realizzando, grazie all’impegno del tavolo tecnico permanente sulle disabilità, per costruire percorsi di accompagnamento al viaggio che diventano opportunità sociali per le persone e per i territori, oltre che occasioni di business per gli operatori”.