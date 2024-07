Volotea fa rotta su Salerno: da giovedì 11 luglio decollano i primi voli dallo scalo campano, tra cui quello operato dalla compagnia su Nantes. Sabato 13 luglio sarà poi la volta del primo volo Salerno-Cagliari.

Entrambi i collegamenti hanno due frequenze alla settimana, il mercoledì e il sabato. Ma le novità di Volotea non finiscono qui: dal 2 settembre, e per tutto il periodo invernale, saranno disponibili i collegamenti per Catania e Verona, con frequenza bisettimanale, il lunedì e il venerdì.

“Siamo entusiasti di far parte di questo giorno così importante per l’intero territorio campano e di aver creduto per primi nello scalo di Salerno, fondamentale per tutta la regione – ha commentato Carlos Muñoz, fondatore e ceo di Volotea -. Attraverso l’avvio dei voli verso Nantes e Cagliari, e grazie alle 2 rotte in programma a settembre, accorceremo ulteriormente le distanze tra la Campania e il resto d’Europa, sostenendo in modo concreto il flusso di turisti incoming. Infatti, ancora più turisti italiani ed europei potranno raggiungere comodamente la costiera amalfitana”.

“Siamo felici che Volotea, nostro partner dal 2013, abbia da subito investito nell’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi il cui imminente avvio rappresenta un’occasione di sviluppo turistico ed economico per il territorio. Siamo orgogliosi di essere riusciti a completare la prima fase degli interventi infrastrutturali nei tempi previsti e riconoscenti verso le compagnie aeree che hanno creduto nella gestione sinergica e integrata del sistema aeroportuale campano da parte di Gesac” - ha aggiunto Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac.