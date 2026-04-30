Volotea amplia l’offerta da Verona con il volo per la Danimarca

Sarà operativa tutti i giovedì a partire da oggi una delle novità 2026 di Volotea a Verona: il volo su Aalborg, che segna così l’avvio del collegamento tra Verona e la Danimarca per la stagione estiva. Un’ulteriore testimonianza dell’investimento che il vettore fa sullo scalo e che si aggiunge ai collegamenti per Comiso, Karpathos, Atene, Minorca e Malaga.

“Con il volo inaugurale per Aalborg rafforziamo l’offerta internazionale da Verona e apriamo un nuovo collegamento diretto con la Danimarca - ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Questa rotta arricchisce il nostro network 2026 dal Catullo, che oggi collega Verona con cinque Paesi esteri, oltre a un’ampia offerta di tratte domestiche. Continuiamo così a sviluppare un mix equilibrato tra destinazioni italiane e internazionali”.

Per quest’anno salgono così a 21 le destinazioni servite da Volotea a Verona, di cui 8 in Italia con Alghero, Cagliari, Catania, Comiso - novità 2026, Lampedusa, Olbia, Palermo e Pantelleria.