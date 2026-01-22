Volotea apre due nuovi voli dalla Sardegna nella Summer 2026

Ci saranno due nuovi collegamenti dalla Sardegna nell’estate 2026 di Volotea. Dopo avere annunciato il potenziamento di Venezia, con un secondo aereo posizionato sul Marco Polo, la compagnia low cost ha annunciato i voli da Olbia a Siviglia e da Alghero a Lione.

Attive dal prossimo 29 maggio e fino a settembre 2026, le rotte saranno operate con due frequenze settimanali ciascuna, rispettivamente martedì e venerdì per il collegamento in partenza da Olbia e lunedì e venerdì per quello in programma ad Alghero.

“In Sardegna non voliamo soltanto: facciamo rete e creiamo valore per il territorio – ha commentato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. I nuovi voli per Siviglia e Lione sono un tassello ulteriore di una strategia più ampia e coerente, che punta a rendere l’isola sempre più accessibile. Non solo: grazie a questi collegamenti valorizziamo due scali importanti come Olbia e Alghero, creando nuove connessioni internazionali verso due destinazioni di grande attrattività turistica e culturale”.

Oggi, il Costa Smeralda è la prima base italiana in termini di capacità della compagnia e la terza a livello europeo: nel 2025 il vettore è sceso in pista con 27 rotte, per un totale di 1,1 milioni di posti in vendita.