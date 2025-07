Volotea apre il Bari-Cefalonia e il Palermo-Heraklion

Sarà effettuata ogni giovedì la nuova rotta di Volotea che ha preso il via oggi: la Bari-Cefalonia. Operato in esclusiva dal vettore il collegamento diretto rafforza la presenza di Volotea nello scalo pugliese e consolida i legami turistici e culturali tra il Sud Italia e la Grecia confermando Bari come base estiva della compagnia, con una programmazione fortemente orientata verso l’internazionalizzazione e un focus strategico sulla Grecia, una delle destinazioni più amate dai passeggeri pugliesi.

“L’avvio del collegamento per Cefalonia rappresenta un nuovo traguardo nella nostra offerta da Bari - ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. Puntiamo a garantire rotte dirette e comode verso le destinazioni europee più amate dai viaggiatori e la Grecia, con il suo appeal intramontabile, continua a essere al centro della nostra strategia”.

Oltre a Cefalonia, Volotea ha recentemente inaugurato anche il collegamento per Bordeaux, rafforzando così anche l’asse con la Francia. Nel 2025 saranno 14 le destinazioni servite da Volotea dall’aeroporto di Bari, di cui 13 internazionali. Tra queste, 8 sono in Grecia, 2 in Croazia (Dubrovnik e Spalato), due in Francia con Bordeaux e Lione e una in Spagna (Bilbao), mentre il collegamento nazionale è quello su Olbia.

Il vettore continua a crescere sull’Italia. L’8 luglio è infatti stato inaugurato il collegamento fra Palermo e Heraklion, a Creta. Con questa nuova rotta, Volotea amplia le opzioni per l’outgoing internazionale disponibili da Palermo: Heraklion si aggiunge a un portfolio di collegamenti che include anche Bilbao, altra novità del 2025 lanciata a inizio aprile.