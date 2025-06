Volotea, due nuovi voli verso la Spagna da Verona nell’inverno 2025

Volotea al lavoro per la stagione invernale. La low cost alza il velo sulle prime novità che interesseranno la base di Verona.

La programmazione invernale vedrà l’apertura di due nuovi collegamenti dal Catullo verso Siviglia e Bilbao. Le due novità si aggiungeranno ai collegamenti già attivi verso la Spagna - Madrid e Barcellona - portando così a quattro le destinazioni spagnole raggiungibili direttamente dallo scalo veneto.

Siviglia sarà servita con due frequenze a settimana, il giovedì e la domenica. Il collegamento sarà attivo a partire dal 6 novembre e fino al 14 dicembre 2025, per poi riprendere il 12 febbraio e proseguire fino al 26 marzo 2026, permettendo così di scoprire il fascino della città in autunno e in inverno.

Bilbao sarà operato sabato 6 e martedì 9 dicembre 2025, in occasione del ponte dell’Immacolata, e dal 19 dicembre al 6 gennaio, con due frequenze alla settimana, il martedì e venerdì.

“Con l’avvio dei nuovi collegamenti per Siviglia e Bilbao arricchiamo ulteriormente la nostra offerta da Verona, offrendo nuove opportunità di viaggio in momenti strategici come il ponte dell’Immacolata e le festività natalizie - ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. La stagione invernale diventa così un’occasione perfetta per scoprire mete autentiche con il comfort e la comodità dei nostri voli diretti. Verona resta una base chiave per Volotea, dove continuiamo a investire con entusiasmo, consapevoli dell’alto livello di soddisfazione espresso dai nostri clienti e del valore strategico del territorio”.

Complessivamente, nel 2025 Volotea collegherà Verona con 16 destinazioni: 8 in Italia (Alghero, Cagliari, Catania, Lampedusa, Olbia, Palermo, Pantelleria, Salerno); 1 in Francia (Parigi Orly); 2 in Grecia, (Heraklion, Zante); 1 in Repubblica Ceca (Praga); 4 in Spagna (Barcellona, Bilbao – novità 2025, Madrid, Siviglia – novità 2025).