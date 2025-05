Volotea, al via il nuovo volo Bari-Bordeaux

Nuovo collegamento internazionale tra Bari e Bordeaux operato da Volotea. La rotta, disponibile con 2 frequenze settimanali ogni martedì e sabato, comincerà domani con un’offerta di oltre 16 mila 200 posti.

“Con il primo volo da Bari a Bordeaux di domani celebriamo un nuovo ponte tra l’Italia e la Francia – ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea –. Crediamo nel potenziale del territorio pugliese e continuiamo a lavorare per offrire collegamenti comodi, diretti e di qualità verso alcune delle destinazioni europee più affascinanti, generando così nuove opportunità di viaggio e sviluppo turistico”.

“I nostri aeroporti stanno vivendo una stagione segnata da una straordinaria fase di crescita, soprattutto per quel che riguarda i collegamenti internazionali - ha aggiunto il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Frutto di una pianificazione attenta e ragionata, condivisa con la Regione Puglia, che ha individuato e valorizzato i flussi incoming che in questi ultimi anni si sono distinti per appeal e capacità attrattiva, Bordeaux, e più in generale il mercato francese, che oramai è diventato uno dei primi per l’industria del turismo pugliese, rientrano a pieno titolo tra quelli da noi attenzionati. Il resto lo ha fatto la forte intesa commerciale con Volotea, la sinergia con il territorio e la nostra caparbietà nel proseguire l’attività di sviluppo del network e la qualificazione delle nostre infrastrutture. Un impegno premiato con l’apertura di nuove destinazioni e con gli eccellenti incrementi del traffico passeggeri”.

Tra le novità di quest’anno del network Volotea a Bari anche il collegamento estivo verso Cefalonia, in partenza da luglio, che andrà ad arricchire un’offerta orientata all’internazionalizzazione, pensata per connettere il Sud Italia con il resto d’Europa.