Volotea apre la dodicesima base in Francia a Limoges

Sarà Limoges la dodicesima base di Volotea in Francia. Il vettore spagnolo prosegue così nel suo processo di sviluppo nel Paese, che ormai conta per il 60% del proprio business.

La compagnia posizionerà sullo scalo transalpino un A319 con il quale dal 19 di febbraio esordirà con due voli giornalieri su Parigi Orly tra il lunedì e il venerdì più uno la domenica, per un equivalente, secondo quanto riportato da Hosteltur, di 190mila posti offerti. “L'apertura di questa base si inserisce nella strategia di crescita sostenibile di Volotea e rafforza il suo impegno per lo sviluppo e la connettività dei territori”, sottolinea il ceo e fondatore Carlos Muñoz.

Solo poche settimane fa, Volotea ha anche annunciato l'apertura di una nuova base all'aeroporto di Montpellier a partire dall'autunno.