Volotea apre una nuova base a Brest, prossimo hub a Bari

Un nuovo hub per Volotea. La low cost ha inaugurato la sua 20esima base europea a Brest, a 10 anni di distanza dall’inizio delle operazioni sulla città francese.

Si tratta del nono hub in territorio francese, da cui volerà verso 18 destinazioni, di cui 3 nella Penisola: Palermo, Roma Fiumicino e Olbia. “L’apertura della nostra base a Brest testimonia ancora una volta la nostra crescita significativa a livello europeo – ha commentato Carlos Muñoz, ceo di Volotea -. La nuova base rappresenta non solo un’opportunità per i nostri passeggeri, attraverso una ricca offerta in termini di destinazioni e posti, ma anche un catalizzatore per lo sviluppo economico locale, creando posti di lavoro e incentivando il turismo nella regione. Siamo orgogliosi di questo importante traguardo e siamo pronti alle prossime novità che ci aspettano. Infatti, non ci fermeremo qui e presto celebreremo anche l’apertura della ventunesima base Volotea a Bari”.

All’apertura della base francese, seguirà a breve l’inaugurazione del nuovo hub a Bari, annunciata lo scorso novembre.

A Brest il vettore ha basato un nuovo Airbus A320.