Volotea compie cinque anni di attività a Olbia: 27 rotte per il 2026

Oltre 30mila voli e quasi 5 milioni di passeggeri. Questi i numeri messi a segno da Volotea all’aeroporto di Olbia dal 2021. La low cost celebra il suo quinto anniversario di attività nella base sarda e annuncia per il 2026 un’offerta complessiva di 27 rotte verso 3 Paesi.

I servizi domestici consentono di volare verso Ancona, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Pisa, Torino, Venezia e Verona.

Quelli internazionali collegano lo scalo sardo a Bordeaux, Brest, Deauville, Lille, Lione, Marsiglia, Nantes, Parigi Orly, Strasburgo, Tolosa, Barcellona, Bilbao, Madrid e Siviglia.

“Cinque anni fa abbiamo inaugurato la base di Olbia con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente un rapporto che esisteva fin dalla nascita di Volotea. Oggi celebriamo un traguardo importante in una città che rappresenta molto per la nostra storia così come per il nostro futuro - ha commentato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. I risultati raggiunti in questi anni testimoniano il nostro impegno e il valore della collaborazione costruita con il territorio e con i suoi stakeholder. Desideriamo inoltre ringraziare Geasar e tutto il team dell’Aeroporto di Olbia per il supporto costante e la proficua sinergia, vero motore di questo percorso di crescita condivisa, che ci ha permesso di contribuire al consolidamento della connettività della Sardegna e allo sviluppo dello scalo”.