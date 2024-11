Volotea archivia un 2024 di successo per quanto riguarda i voli realizzati dallo scalo di Firenze.

La base, inaugurata dal vettore ad aprile dello scorso anno, ha registrato un’importante crescita: da gennaio a ottobre, Volotea ha trasportato più di 305mila passeggeri, in incremento del 25% rispetto allo stesso periodo del 2023, con un’offerta di circa 325mila posti in vendita (+22% sul 2023) e un seat load factor che si è attestato al 94%.

Bene anche il tasso medio di puntualità a 15 minuti, che si attesta al 77% e a percentuale di voli operati con successo, che raggiunge il 98,2%.

Nel 2024 il vettore ha registrato un aumento in termini di capacità molto più elevato su base annua, estendendo così la propria stagionalità. Questo grazie anche all’ampio portfolio di mete disponibili, che conferma Volotea come prima compagnia a Firenze in termini di destinazioni disponibili.

Quest’anno il vettore è volato verso 13 destinazioni, una in più rispetto al 2023: Bari, Cagliari, Catania, Olbia, Palermo, Bordeaux, Lione, Nantes, Marsiglia, Tolosa, Bilbao, Amburgo e Praga, novità 2024. Inoltre, durante il periodo di traffico più intenso, il numero di dipendenti ha toccato le 30 persone.

In base a questi dati, la compagnia prevede di chiudere il 2024 a Firenze superando i 365mila passeggeri trasportati, il che rappresenterebbe una crescita del 24% rispetto al 2023.

“Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti a Firenze nel corso del 2024 – ha commentato Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea -. La crescita costante presso lo scalo testimonia il nostro impegno a livello locale: grazie all’offerta di comodi collegamenti verso destinazioni sempre apprezzate siamo in grado di supportare in modo concreto il flusso di turisti incoming desiderosi di scoprire le bellezze e l’arte del capoluogo toscano, senza dimenticare le necessità di viaggio dei tanti passeggeri fiorentini e toscani. Guardiamo con fiducia al futuro, certi che continueremo a rafforzare la nostra presenza su questo importante scalo. Infatti, per il 2025 ci prepariamo a scendere in pista con un’offerta di voli di circa il 5% superiore rispetto al 2024”.

“Siamo soddisfatti del rapporto che abbiamo costruito insieme a Volotea: investire in nuove rotte e collegamenti è la dimostrazione di una rinnovata e corrisposta fiducia - ha aggiunto Roberto Naldi, amministratore delegato di Toscana Aeroporti -. Gli importanti risultati raggiunti oggi dalla compagnia sottolineano ancora una volta la strategicità del sistema aeroportuale regionale all’interno del panorama europeo. Nei primi dieci mesi dell’anno, gli scali di Pisa e Firenze nel loro complesso hanno registrato una crescita del 10% sul 2023, sfiorando la soglia degli 8 milioni di passeggeri”.

Per quanto riguarda il 2025, Volotea si prepara ad aprire la Firenze-Alghero, operativa dal 6 luglio 2025 con due voli alla settimana, il mercoledì e la domenica.

Oltre all’offerta della base di Firenze per il 2025, Volotea conferma per il prossimo anno anche i collegamenti dall’aeroporto di Pisa per Olbia e Nantes.