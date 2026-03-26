Sarà disponibile fino a ottobre, ogni martedì e venerdì, il primo volo operato da Volotea da Comiso alla volta di Verona, che decolla domani segnando la ripartenza ufficiale del collegamento che unisce l’aeroporto siciliano con il Catullo.

“Un collegamento strategico che rafforza i flussi tra il territorio ibleo e il Veneto, confermandone l’importanza per la mobilità e il turismo - commenta Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Siamo lieti di tornare a operare questa rotta, che già in passato aveva registrato un buon riscontro da parte dei passeggeri. Il collegamento consente di avvicinare due territori con una forte vocazione turistica e culturale, facilitando sia gli spostamenti dei residenti sia l’arrivo di visitatori nel Sud-Est della Sicilia”.

“Il ritorno del volo Comiso-Verona rappresenta un elemento strategico per il percorso di crescita dell’aeroporto di Comiso - dichiarano Anna Quattrone e Nico Torrisi, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Sac - contribuendo a rendere l’area ragusana più accessibile e attrattiva, intercettando passeggeri e turisti dal Nord Italia e generando ricadute positive sull’economia locale. La riattivazione del collegamento rafforza ulteriormente il ruolo di Comiso come porta d’ingresso verso un territorio ricco di opportunità”.

Oltre alla rotta per Verona ripartirà a breve, dal 14 aprile, anche il collegamento internazionale con Lille.