Volotea investe su Verona, parte il volo per Bordeaux

È decollato sabato l’aereo Volotea che collegherà Verona a Bordeaux due volte la settimana, ogni mercoledì e sabato. Per questo collegamento la compagnia aerea low cost ha previsto un’offerta complessiva di più di 14mila posti in vendita.

“Con l’avvio del collegamento in esclusiva per Bordeaux mettiamo a segno un nuovo importante traguardo per la nostra base operativa di Verona - ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. A partire da settembre, poi, collegheremo Verona con il nuovissimo scalo di Salerno”.

Il network

Per il 2024 l’offerta di Volotea su Verona comprende un totale di 20 rotte, 9 verso l’Italia (Alghero, Cagliari, Catania, Lampedusa, Olbia, Palermo, Pantelleria e le novità Comiso e Salerno) e 11 verso l’estero, di cui 3 in Spagna (Barcellona e le due novità di Madrid e Valencia), tre in Grecia (Atene, Heraklion/Creta e Zante), due in Francia, e poi ancora Berlino, Copenaghen e Praga. Durante il volo inaugurale Verona-Bordeaux i passeggeri hanno avuto l’opportunità di degustare a bordo il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, nella tipologia Extra Dry. Un’esperienza che si inserisce nel contesto della sponsorizzazione da parte del vettore del progetto ‘Via Sensoria’, che vede il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG e la Cité du Vin di Bordeaux insieme nella promozione delle eccellenze enologiche dei due territori.