Volotea raggiunge i 60 milioni di pax, obiettivo ‘24 superare gli 800 milioni di fatturato

In casa Volotea si celebra un nuovo traguardo. La low cost ha raggiunto la quota dei 60 milioni di passeggeri trasportati dal 2012, anno della sua fondazione. Un traguardo che si aggiunge ai solidi risultati finanziari incassati nel 2023, che hanno visto il fatturato toccare i 694 milioni di euro (+24,6% rispetto all’anno precedente), il margine Ebitda migliorare di 22 punti percentuali rispetto al 2022, e l’Ebita toccare i 96 milioni di euro.

I prossimi obiettivi

Forte di quanto conseguito fino a qui, il vettore guarda al 2024 con fiducia prevedendo un anno record sul piano operativo - con oltre 450 rotte (di cui più della metà in esclusiva) e un’offerta di 12,5 milioni di posti (il 10% in più rispetto al 2023) e di circa 80.000 voli - e di conseguenza su quello dei numeri, stimando di superare gli 800 milioni di euro di fatturato.

“I sessanta milioni di passeggeri sono una pietra miliare nella nostra storia che rafforza la nostra posizione come vero punto di riferimento per i collegamenti tra città europee di piccole e medie dimensioni – commenta Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea –. Traguardi significativi che dimostrano la nostra capacità di continuare a crescere. Abbiamo, infatti, registrato importanti risultati finanziari nel 2023 e margini storici per un’azienda che ha poco più di 10 anni. Il 2023 è stato un anno di svolta grazie a una strategia flessibile ed efficiente con la quale siamo riusciti a trarre vantaggio dalla riattivazione della domanda”.

I piani in Italia

In Italia, Volotea confermerà il lavoro fatto finora, rafforzando la sua presenza attraverso l’apertura di oltre 20 nuove rotte e aumentando del 10% la capacità operativa rispetto al 2023, attraverso un’offerta di oltre 4 milioni di posti in vendita.