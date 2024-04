Volotea investe sul Marco Polo: via ai servizi per Tolosa

“Un’ulteriore conferma dello stretto legame tra Volotea e il Veneto e della volontà della nostra compagnia di contribuire allo sviluppo dell’economia locale”. Valeria Rebasti, international market director del vettore, commenta con queste parole l’avvio del collegamento Venezia-Tolosa, operato da Volotea con due frequenze alla settimana, il giovedì e la domenica, e un’offerta complessiva di circa 13.600 posti.

Salgono così a 7 le destinazioni francesi raggiungibili dal Marco Polo con Volotea, che collega Venezia anche a Bordeaux, Lille, Lione, Marsiglia, Nantes e Nizza. In totale le mete collegate sono 22: oltre a quelle francesi, altrettante in Italia (Cagliari, Catania, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo e Pantelleria), e poi ancora sei in Grecia e due 2 in Spagna: Asturie e Bilbao.