Continuano le ripercussioni dello stop alla vendita di Air Europa dopo la rinuncia di Iberia e del Gruppo Iag per gli eccessivi paletti messi dall’Unione europea per il via libera. In questo caso coinvolta è Volotea, che era in corsa per aggiudicarsi un buon numero di slot che avrebbero dovuto lasciare i due vettori, con particolare riferimento a Madrid Barajas, dove Volotea avrebbe posizionato tra i 15 e i 20 aerei.

Il nuovo piano, secondo quanto riporta Preferente, metterebbe ora nel mirino l’Italia e in particolare l’aeroporto di Milano Linate. Proprio su questo scalo Ita Airways e Lufthansa dovranno cedere un buon numero di diritti di volo e il vettore spagnolo vorrebbe mettere un presidio importante. Al momento l’unica diretta concorrente è easyJet, ma non è escluso che altri vettori possano entrare in gara.