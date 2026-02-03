Volotea: obiettivo cinque nuovi aerei entro fine anno

Nel 2026 Volotea punta a inserire in flotta altri 4-5 aerei per aumentare la capacità del 12% (pari a 14 milioni di posti) e arrivare a una flotta di almeno 45 tra A319 e A320. I nuovi ingressi serviranno da supporto alle ultime operazioni annunciate, ovvero l’apertura di altre due basi in Francia a Montpellier e Limoges.

Con queste due nuove aggiunte l'azienda raggiunge la cifra di 12 basi in Francia su 21 in totale, consolidandola come suo mercato principale davanti alla Spagna.

Anche la Spagna sarà protagonista di un aumento dell’offerta, con una crescita del 20% dei posti, spiega Preferente, con 26mila voli in programma da 26 aeroporti, per un totale di 4,4 milioni di posti disponibili. Nel Paese quest’anno Volotea ha chiuso con 3,4 milioni di passeggeri trasportati, con un load factor medio del 92%.