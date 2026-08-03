TTG Italia

Volotea, poker di novità per l’estate dall’aeroporto di Verona

Volotea, poker di novità per l’estate dall’aeroporto di Verona

Entra nel vivo l’estate di Volotea all’aeroporto di Verona. La compagnia aerea ha aperto i nuovi collegamenti per Malaga, Atene, Minorca e il 5 agosto darà il via ai servizi per Karpathos.

La programmazione estiva prevede: due frequenze settimanali, ogni martedì e sabato, per Malaga; doppia frequenza settimanale, la domenica e il giovedì, per Atene e Minorca; e una frequenza a settimana, ogni mercoledì per Karpathos.

Queste ultime novità si aggiungono ai collegamenti per Comiso e per Aalborg, avviati nei mesi scorsi.

“L’avvio di un nuovo collegamento è sempre un momento significativo perché rappresenta il risultato di un investimento concreto sul territorio e offre ai passeggeri nuove opportunità di viaggio - ha commentato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Siamo felici di inaugurare queste quattro destinazioni da Verona: Malaga, Atene, Minorca e Karpathos arricchiscono ulteriormente il nostro network internazionale e confermano l’impegno della compagnia nel proporre collegamenti diretti verso destinazioni molto richieste dal mercato leisure”.

Ti è piaciuta questa notizia?

Condividi questo articolo

Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana