Il volo tra Olbia e Parigi Orly di Volotea proseguirà anche nella stagione invernale 2025-2026. La compagnia ha infatti messo in vendita da oggi i biglietti per il collegamento che per la prima volta assume una connotazione annuale, fornendo all’isola un’occasione per il processo di destagionalizzazione del turismo.

Il collegamento Olbia–Parigi Orly - che avrà due frequenze alla settimana - si aggiunge alle altre rotte già servite dalla low cost durante l’inverno, tra cui Venezia, Verona e Torino a livello nazionale, e Barcellona a livello internazionale, rafforzando ulteriormente il network invernale del vettore sul territorio sardo.

“Si tratta di un passo importante per garantire continuità nei collegamenti internazionali e offrire nuove opportunità sia ai residenti che ai turisti interessati a scoprire la Sardegna anche nell’altra stagione - commenta Silvio Pippobello, amministratore delegato degli aeroporti di Olbia e Alghero -. Con questo nuovo volo invernale da Olbia, che si affianca alle recenti novità estive da/per Alghero, si rafforza il ruolo strategico del Nord Sardegna all’interno del network Volotea”.