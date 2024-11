Nove mesi di crescita per Volotea. La compagnia ha registrato, infatti, 121 milioni di euro di ebitda e 34 milioni di euro di utile operativo (ebit). Fino a settembre, le vendite hanno raggiunto i 640 milioni di euro, con un aumento del 14,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Volotea prevede ricavi superiori a 800 milioni di euro nel 2024, con un ebitda di circa 150 milioni di euro, il 51% in più rispetto al 2023. In questo modo, il 2024 sarà l’anno più redditizio nella storia del vettore.

Dal punto di vista operativo, Volotea prevede di trasportare tra 11,5 e 12 milioni di passeggeri quest'anno.

In termini di redditività, la società ha chiuso il 2023 con un ebit positivo di 1,4 milioni di euro. A livello di utile netto, le perdite nel 2023 (-98 milioni di euro) sono state ridotte di circa il 40% rispetto al 2022, che erano state condizionate dal debito contratto durante la pandemia di Covid-19 e dalla guerra in Ucraina. Inoltre, lo scorso settembre, la compagnia aerea ha annunciato il rafforzamento della sua base patrimoniale con un'iniezione di capitale iniziale fino a 100 milioni di euro, inclusi i primi 50 milioni di euro versati a settembre dal team dirigenziale della società, dagli attuali azionisti e da Aegean Airlines.

“Volotea ha registrato solidi risultati finanziari nei primi nove mesi dell’anno, superando significativamente i livelli dell’anno scorso - dice Carlos Muñoz, fondatore e ceo di Volotea -. Ciò è dovuto a una strategia flessibile ed efficiente, combinata con una forte domanda nei nostri mercati, che ci ha consentito di crescere costantemente e migliorare i nostri margini. Abbiamo una prospettiva ottimistica per il 2024, poiché prevediamo di generare margini da record”.