“Stiamo cercando di ottimizzare al massimo la nostra customer experience”. Così il chief experience officer di Volotea, Alex de Jesús, sull’impegno della low cost per migliorare l’esperienza di volo dei passeggeri, dopo aver ottenuto il riconoscimento di Skytrax. Ma, se sul fronte del servizo a bordo e della digitalizzazione i passi avanti sono stati tanti, restano ancora degli aspetti da migliorare.

“Ovviamente - spiega a TTG Italia - ci sono degli aspetti in cui possiamo, e vogliamo, migliorare. Ad esempio, non sempre è possibile mantenere la nostra promessa di puntualità, sia per fattori esterni, come il maltempo, la congestione del traffico aereo, scioperi, o per qualsiasi altra causa che sfugge al controllo della compagnia”.

In questi casi, racconta, “cerchiamo di gestire al meglio ogni criticità, comunicando con i nostri clienti, offrendo loro alternative e restando sempre a disposizione, direttamente o tramite i nostri partner negli aeroporti. Ad ogni modo, pur sapendo che la puntualità è il principale motore della customer experience e che è anche il nostro aspetto da migliorare, abbiamo comunque ottenuto dei risultati che, sebbene influenzati da fattori esterni, sono incoraggianti. Infatti, da gennaio a luglio 2024, Volotea ha registrato in media un completion factor, ovvero la percentuale di voli operati con successo, del 99,2%. Si tratta di un valore elevato, a cui si aggiunge anche l’OTP15, l’indicatore del tasso medio di puntualità entro 15 minuti, che si avvicina all’80%”. A. N.