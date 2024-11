Volotea, voli verso Bilbao ed Heraklion da Palermo nell’estate 2025

Volotea amplia l’offerta internazionale da Palermo. Nell’estate 2025 la low cost collegherà lo scalo siciliano con Bilbao ed Heraklion. La rotta verso Bilbao sarà operativa dal 12 aprile, con due frequenze settimanali, il martedì e il sabato, con un’offerta di 20.500 posti. Il collegamento verso Heraklion sarà, invece, disponibile a partire dall’8 luglio, con una frequenza settimanale, il martedì, e un’offerta di 2.880 posti.

In attesa dell’entrata in servizio delle due novità, la low cost si prepara a chiudere un anno all’insegna della crescita al Falcone e Borsellino.

Da gennaio a ottobre 2024, Volotea ha trasportato oltre 443.000 passeggeri (+15% rispetto al 2023) su oltre 2.800 voli (+15% sul ‘23), mettendo in campo un’offerta di oltre 481.000 posti, segnando così un incremento del 15% rispetto all’anno precedente. Il seat load factor si è attestato al 92% e il completion factor ha raggiunto il 99,3%.

Il vettore prevede di chiudere il ‘24 a Palermo trasportando circa 501.000 passeggeri, marcando una crescita del 16% rispetto al 2023, con circa 3.200 voli e un’offerta complessiva in termini di capacità di quasi 543mila posti.

“Palermo rappresenta una città molto importante per i nostri obiettivi di crescita: qui abbiamo aperto la nostra seconda base operativa italiana nel marzo 2013 e da allora abbiamo sempre confermato il nostro impegno a livello locale. Ad oggi possiamo dire di aver trasportato complessivamente a Palermo oltre 5,2 milioni di passeggeri e ovviamente non vogliamo fermarci qui - commenta Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Le due nuove destinazioni internazionali per il prossimo anno ci permetteranno di favorire nuovi flussi turistici tra la Sicilia e il resto di Europa, per un totale di 20 collegamenti operati per il 2025, consolidando ulteriormente la nostra presenza sul territorio e supportando al contempo il turismo e lo sviluppo economico locale”.