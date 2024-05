Vueling: dal 22 giugno riparte il Barcellona-Tel Aviv

Riprenderanno il 22 giugno i voli Vueling da Barcellona a Tel Aviv. Gli aerei del vettore decolleranno dallo scalo Josep Tarradellas di Barcellona-El Prat – la base principale di Vueling - quattro volte la settimana, ogni lunedì, mercoledì, giovedì e sabato.

Vueling, che quest’anno festeggia i vent’anni di storia, ha un ruolo chiave nei collegamenti in Spagna e, a livello internazionale, sta lavorando per rafforzare le propria presenza anche in Italia, a Firenze e Roma, oltre che a Londra Gatwick, Parigi Orly e Amsterdam.

Per quest’anno il vettore, che nel 2023 ha trasportato oltre 34 milioni di passeggeri, dispone di una rete di 250 rotte che collegano 30 Paesi, operando 200mila voli l’anno.