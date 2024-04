Vueling punta sull’Italia, impegni per l’estate

Vueling consolida la sua presenza in Italia per l’estate. La low cost alza il velo sugli impegni per la summer, che prevedono la riattivazione della Milano Linate-Barcellona, con due voli settimanali, e il lancio del nuovo volo Comiso-Barcellona, che sarà operato con 2 voli settimanali.

Complessivamente, il vettore offrirà 248 rotte verso 101 destinazioni in 29 Paesi.

Nella Penisola, garantirà 39 rotte verso 15 destinazioni europee (Barcellona, Madrid, Bilbao, Valencia, Malaga, Alicante, Ibiza, Palma di Maiorca, Londra, Amsterdam, Parigi, Dubrovnik) e, a livello domestico, 2 rotte da Firenze verso Catania e Palermo.