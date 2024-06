Estate fa rima con felicità e spensieratezza, di conseguenza si traduce con il desiderio di partire per un viaggio. È questo ciò che emerge da un sondaggio commissionato da Vueling su un campione di mille italiani.

La compagnia ha chiesto, in primis, quale fosse l’attività capace di rendere più gioiosi, e se stare con il partner ha raccolto solo il 2% delle preferenze, il viaggiare ha totalizzato il 46% dei voti.

Lo studio, inoltre, ha rilevato come l’ambizione principale di chi va in vacanza sia rilassarsi (44,7 % degli intervistati), seguita dalla voglia di conoscere la cultura e le tradizioni dei luoghi (28%), e in terza battuta dalla ricerca di divertimento (16%).

Dal sondaggio, infine, spicca che i viaggi di coppia sono quelli che più entusiasmano (42,4%), con quelli in famiglia che guadagnano la medaglia d’argento (30%) e quelli con gli amici che salgono sul gradino più basso del podio con il 19,8% delle preferenze. Mete preferite? Il mare è ciò che rende immensamente felici il 53,5% dei rispondenti, con in coda le città (21,4%) e la montagna (18,3%).