Vueling lancia il servizio di intrattenimento gratuito a bordo con film e serie tv

Vueling, parte del gruppo IAG, lancia un nuovo servizio di intrattenimento a bordo. Il portale digitale è accessibile direttamente dai dispositivi mobili dei passeggeri e offre film, serie tv e diverse altre funzioni utili durante tutto il volo, gratuitamente.

La piattaforma è già disponibile su oltre la metà della flotta della compagnia aerea e funziona tramite una connessione diretta al server di bordo del velivolo, senza quindi richiedere wi-fi o connettività esterna.

Attraverso il portale, i passeggeri possono usufruire di un'offerta che verrà aggiornata stagionalmente: attualmente, il catalogo comprende 18 film adatti a tutti e 23 episodi di 12 serie tv.

Il portale offre, inoltre, un accesso diretto a GetYourGuide, marketplace che dà ai viaggiatori la possibilità di scoprire attività, tour e altre esperienze da fare nella destinazione del proprio viaggio.

Questo nuovo servizio, supportato da Viasat, va ad integrare la connettività wi-fi già disponibile su gran parte della flotta della compagnia aerea, che mette a disposizione 15 minuti di accesso gratuito a internet per i passeggeri.