Vueling rinnova il programma fedeltà Vueling Club

Si rinnova con una proposta più flessibile e adatta alle abitudini di viaggio dei suoi frequent flyers Vueling Club, il programma fedeltà di Vueling. La compagnia aerea del gruppo Iag ha presentato le principali novità previste per i viaggiatori iscritti al fidelity program a Fitur.

Disponibile a partire dalle prossime settimane, il nuovo Vueling Club continuerà a consentire ai clienti di accumulare e riscattare Avios e di accedere così a diversi livelli per ottenere vantaggi esclusivi durante tutta l’esperienza di viaggio, ma sarà strutturato in quattro livelli, rispetto ai due esistenti fino ad ora. Questi saranno: Basic, Smart, Plus e Premium.

Altrà novità saranno i Punti Livello, che determineranno il livello del cliente all’interno del Vueling Club. Questi ultimi si otterranno in base alla spesa effettuata per l’acquisto di voli e servizi commercializzati da Vueling. e raggiungono un livello superiore, e di beneficiare di un più facile accumulo di Avios.

A partire dal primo livello, i membri del programma potranno accumulare Avios quotidianamente facendo acquisti presso oltre 400 negozi, salvare le proprie informazioni di viaggio e accedere a offerte esclusive riservate ai membri. Man mano che avanzeranno, gli utenti avranno accesso a vantaggi quali imbarco prioritario, maggiore flessibilità nei cambi di volo, upgrade di posto o accesso rapido ai controlli di sicurezza, tra gli altri, nonché un più facile accumulo di Avios sui voli.