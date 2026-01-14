Si chiama Rumbo 2035 e rappresenta una svolta in casa Vueling. Un piano decennale con il quale la compagnia del gruppo Iag guarda avanti con una certa ambizione, con l’obiettivo principale di passare dagli attuali 40 ai futuri 60 milioni di passeggeri annui. Il tutto grazie a un investimento, supportato anche dalla casa madre, di 5 miliardi di euro.

E’ questo, in sintesi, il nuovo programma presentato in Spagna dalla compagnia che, oltre alla crescita dei passeggeri, punta a un rinnovo della flotta, con un progetto a lungo termine di passare solo ad aerei Boeing (con i primi 50 in arrivo nei prossimi anni. Ma nel mirino, si legge su Preferente, c’è anche la qualità del servizio ai passeggeri attraverso un processo di grande innovazione.

La roadmap, incentrata sul rafforzamento della sua rete, permetterà alla low cost di Iag di consolidare il suo primato a Barcellona e la sua posizione come prima compagnia aerea nel trasporto aereo all'interno della Spagna, così come nei corridoi strategici tra il nostro paese e il resto d'Europa. “La nostra ambizione è continuare a guidare Barcellona e la Spagna, raggiungendo i 60 milioni di passeggeri all'anno con un investimento di 5.000 milioni di euro entro il 2030 e continuare a essere un motore sociale ed economico per la Catalogna e la Spagna”, ha sottolineato Carolina Martinoli, ceo e presidente di Vueling.