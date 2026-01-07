Iag, accordo con Starlink: presto wi-fi ultraveloce su tutti gli aerei del Gruppo

Starlink sale a bordo degli aeromobili di Iag. Il Gruppo britannico ha siglato un accordo con la società di Elon Musk per garantire ai passeggeri delle sue compagnie aeree di poter utilizzare la connessione ultraveloce durante i voli.
Il servizio - riporta Preferente - sarà attivato nelle prossime settimane a bordo degli aeromobili di Iberia, Vueling, Level, British Airways, Aer Lingus e delle rispettive controllate.
Il Gruppo Iag prevede l’adozione della tecnologia su oltre 500 aeromobili a copertura dell’intero network, sia di corto che di medio e lungo raggio.
Non è invece stato ancora specificato se la connettività sarà disponibile gratuitamente o se verrà proposta a pagamento.
Remo Vangelista