I prossimi giorni saranno difficili per i passeggeri dei voli Vueling a Parigi Orly. L’unione nazionale del personale Snpnc ha infatti indetto due giorni di protesta, domani e venerdì, che coinvolgeranno il personale di bordo Vueling della base francese. La compagnia aerea ha contattato i passeggeri interessati perché si prevede che oltre il 30% dei collegamenti del vettore per i prossimi giorni sarà cancellato.

Oltre allo sciopero di giovedì e venerdì i giorni di protesta si protrarranno fino a domenica 12 maggio, in una settimana nella quale - come spiega Hosteltur - si prevede un traffico aereo più intenso del solito a causa del mercoledì e del giovedì festivi in Francia. Il protrarsi di negoziazioni sul nuovo contratto aziendale e i ritmi di lavoro troppo intensi, con tempi di riposo molto brevi, sono le motivazioni dello sciopero.

Il sindacato ha inoltre lamentato che la direzione ha avanzato una proposta di aumento temporaneo della retribuzione solo per il mese dei Giochi Olimpici di Parigi, mentre invece l’accordo in discussione avrebbe dovuto avere una durata di cinque anni.

Vueling opera 120 voli giornalieri in Francia e la compagnia assicura di aver già contattato i passeggeri interessati, dando loro la possibilità di rimborsare il biglietto, riprenotare su altri voli o modificare la data del viaggio.