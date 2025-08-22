Vueling continua a introdurre nuove funzionalità nella sua strategia commerciale per migliorare il rapporto con le agenzie di viaggi. Solo poche settimane fa, il vettore ha annunciato una modifica alla sua politica di emissione delle carte d'imbarco, mentre ora ha deciso di eliminare la commissione di distribuzione associata alle prenotazioni effettuate tramite NDC.
La compagnia continua quindi a promuovere la digitalizzazione e il miglioramento dei canali indiretti, rafforzando al contempo il suo rapporto con le adv.
Da quest’estate, inoltre, le tariffe Fly Light, Fly e Fly Grande sono disponibili anche per i canali indiretti.
“Il nostro obiettivo è garantire la migliore esperienza possibile ai nostri clienti, rafforzando i legami con i nostri partner e fornendo strumenti che li aiutino nella loro vita quotidiana” dice Miguel Henales, direttore commerciale di Vueling.