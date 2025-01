Wizz Air, 2024 anno record: trasportati 63 milioni di passeggeri

Si è chiuso un anno record per Wizz Air. Nel 2024 la compagnia aerea ha trasportato quasi 63 milioni di passeggeri su oltre 300.000 voli. Si tratta del più alto traffico passeggeri annuale mai registrato dalla low cost.

In Italia, il vettore ha trasportato oltre 18 milioni di passeggeri, il 15% in più rispetto all’anno precedente, effettuando più di 90.000 voli.

Sul piano operativo, lo scorso anno Wizz Air ha inaugurato quasi 100 nuove rotte e ha ricevuto 34 nuovi aeromobili, aumentando così la dimensione della propria flotta del 15%.

Per il 2025 e i primi mesi del 2026, Wizz Air prevede di ricevere 50 nuovi Airbus A321neo e A321XLR.

“Siamo entusiasti di concludere il nostro 20° anno di attività con un tale record e siamo grati a ogni singolo viaggiatore che ha scelto di volare con Wizz Air nel 2024 - commenta Tamara Nikiforova, corporate communication manager di Wizz Air -. Siamo orgogliosi di aver ulteriormente migliorato le nostre prestazioni operative e l’esperienza dei clienti, e continueremo a investire in questi ambiti. L’Italia è uno dei Paesi più importanti per Wizz Air, come dimostrano gli investimenti nei nuovi collegamenti diretti e nel nuovo Centro di Addestramento a Roma Fiumicino. Siamo entusiasti di crescere ulteriormente in Italia nel 2025, continuando a offrire collegamenti comodi e convenienti per l’anno del Giubileo.”