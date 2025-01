Wizz Air, meno costi per il servizio clienti: eliminato il call center a tariffa premium

Meno costi per il servizio clienti Wizz Air. Dal 21 gennaio, la compagnia aerea ha disattivato il numero del call center a tariffa premium, eliminando così spese aggiuntive per i consumatori. Per trovare il numero più conveniente da contattare, ora è possibile consultare direttamente il nuovo Centro Assistenza Wizz Air, con tariffe basate su quelle locali.

Per un accesso rapido e semplice all’assistenza, la low cost consiglia ai passeggeri di utilizzare la piattaforma self-service online disponibile sul sito web di Wizz Air o tramite l’app mobile. Da qui, i clienti possono gestire le loro prenotazioni, ottenere informazioni sui voli, effettuare modifiche, richiedere rimborsi o gestire problemi relativi a ritardi o cancellazioni.

Tramite il chatbot online, Amelia, si possono inoltre ottenere informazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su prenotazioni, stato dei voli, bagagli e servizi. Per richieste più complesse è invece disponibile un servizio di live chat, contattabile 24/7 per assistenza in lingua inglese, mentre dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 in Italia e Germania il supporto tramite live chat è attivo anche in italiano e tedesco.

“Siamo impegnati a offrire ai nostri clienti la migliore esperienza di viaggio possibile - commenta Boglarka Spak, head of customer experience di Wizz Air -. Il servizio clienti è sempre stato una delle nostre principali priorità. L’annuncio di oggi rappresenta solo uno degli esempi dei miglioramenti che stiamo introducendo in quest’area. Continuiamo a investire in innovazioni per garantire un supporto di eccellenza ai nostri clienti in tutto il mondo”.