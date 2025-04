Wizz Air aggiorna l’abbonamento Wizz Discount Club

Wizz Air aggiorna il Wizz Discount Club. La compagnia aerea lancia oggi una versione rinnovata dell’abbonamento, prevedendo vantaggi mirati, sulla base dei feedback dei clienti.

I membri del programma, oltre agli sconti sulle tariffe, beneficeranno ora di: priorità nelle code dell’assistenza clienti; offerte esclusive per festeggiare il compleanno e l’anniversario dell’iscrizione; sconti e promozioni dedicati; vantaggi aggiuntivi con i partner del vettore.

“Quello che annunciamo oggi è molto più di un aggiornamento al nostro programma Wizz Discount Club - spiega Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air -. Integrando elementi come offerte personalizzate, priorità nel servizio e promozioni dedicate, ci avviciniamo sempre più a un modello in cui la fedeltà si traduce in esperienze su misura e in una maggiore attenzione durante tutto il customer journey. Queste modifiche al WDC sono una risposta diretta a ciò che i nostri passeggeri hanno detto di apprezzare di più. Con il proseguimento dell’iniziativa Customer First Compass, restiamo concentrati sul miglioramento dell’esperienza di viaggio in modo significativo: non solo offrendo più vantaggi e flessibilità, ma ascoltando davvero i nostri clienti ed evolvendoci insieme alle loro esigenze.”

Gli abbonati saranno informati delle modifiche e potranno scegliere se accettarle o uscire dal programma, ricevendo un rimborso proporzionale (in base ai mesi interi restanti alla scadenza). Le richieste di rimborso verranno gestite dai contact centre di Wizz Air tramite chiamata o chat.