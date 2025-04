Oltre 200 rotte verso 80 destinazioni in 32 Paesi, per un totale di oltre 13 milioni di posti. Wizz Air mette in campo la più grande offerta di sempre dall’Italia per l’estate 2025.

Durante la bella stagione, la low cost collegherà la Penisola alle principali destinazioni turistiche di Europa, Medio Oriente e Nord Africa, con A321neo da 239 posti.

Dalla base di Roma Fiumicino, Wizz Air opererà nuovi voli per Saragozza e Bilbao e - oltre alle destinazioni mare più popolari come le isole greche di Corfù, Mykonos, Skiathos, Santorini e Zante - raggiungerà con 14 collegamenti settimanali Londra, Madrid e Barcellona. Previsti inoltre 9 voli settimanali per Valencia e 7 sia per Malaga che per Siviglia. Quanto alle rotte verso l’Europa occidentale, la compagnia aerea opererà anche 7 servizi settimanali per Lisbona.

A Milano Malpensa sono previsti 12 collegamenti settimanali per Londra Gatwick e connessioni potenziate verso la Spagna. Nello specifico il vettore porterà a 9 i servizi settimanali verso Barcellona, a 7 quelli verso la capitale Madrid e a 5 quelli verso Malaga e Valencia. Non mancheranno collegamenti con le isole greche di Creta, Corfù, Mykonos, Skiathos, Santorini e Zante.

La programmazione della low cost prevede poi un potenziamento dei servizi dalla base di Venezia verso Barcellona e Madrid. La frequenza dei voli sia per la capitale spagnola che per la città di Gaudí salirà a 7 volte a settimana.

“Con questa espansione, Wizz Air consolida ulteriormente la sua posizione in Italia, offrendo ai passeggeri un network sempre più capillare e una maggiore flessibilità di viaggio - spiega Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air -. Possiamo affermare che l’Italia e la Spagna sono ancora più vicine grazie ai numerosi collegamenti, soprattutto dalle città di Roma, Milano e Venezia. Il tutto garantendo l’impegno della compagnia verso un’aviazione sostenibile, grazie all’utilizzo di una flotta moderna e altamente efficiente, in grado di ridurre l’impatto ambientale del trasporto aereo”.